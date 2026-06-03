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        Alaca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında karma sergi açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında karma sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Alaca'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında karma sergi açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında karma sergi düzenlendi.

        Alaca Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergide, kursiyerler tarafından yapılan tablolar, el işlemeleri ve kıyafetler beğeniye sunuldu.

        Açılışın ardından sergiyi gezen katılımcılar, kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sergide eserleri yer alan Süheyla Yıldırım, AA muhabirine, 2 yıldır rölyef kursuna katıldığını söyledi.

        Sergi için at ve çiçek figürlerinden oluşan tablolar hazırladığını belirten Yıldırım, "Kursun bana arkadaş edinme, sosyalleşme ve el becerilerimizi geliştirme katkıları oldu. Hayat boyu öğrenen, üreten kadınlarız zaten. Daha da geliştirdik kendimizi burada." dedi.

        Serginin açılışına Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hüseyin Tokgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nihat Haluk Uğraş, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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