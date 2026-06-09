Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Osmancık'ta hizmete sunuldu

        Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Osmancık'ta hizmete sunuldu

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki yüzme havuzu ve spor kompleksine, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazı yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Osmancık'ta hizmete sunuldu

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki yüzme havuzu ve spor kompleksine, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazı yerleştirildi.


        Osmancık Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Engin Uysaler, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı onaylı cihazı Türkiye'de temin eden ilk belediye olduklarını söyledi.

        Cihazın ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede hayati önem taşıdığını vurgulayan Uysaler, "Sağlık Bakanlığı programına alınan ve büyükşehirlerde çeşitli noktalara yerleştirilen ASELSAN üretimi şok cihazımızı belediyemiz olarak temin ederek spor kompleksimize yerleştirdik. Cihaz, ani kalp durmaları ve kalp krizlerinde kişinin kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda şok uyguluyor." dedi.

        Vatandaşların da cihazı rahatlıkla kullanabileceğine işaret eden Uysaler, belediye olarak ilerleyen süreçte vatandaşların yoğun olarak kullandığı farklı noktalara da cihaz yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

        Cihazın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uysaler, "Cihaz kutusundan çıkarıldığı anda siren çalmaya başlıyor. Bu sayede çevredeki vatandaşlar acil sağlık durumundan haberdar oluyor. Pedlerin yerleştirileceği alanlar cihaz üzerinde görsel olarak gösteriliyor. Pedler yerleştirildikten sonra cihazın Türkçe sesli talimatları takip edilerek müdahale gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu

        Benzer Haberler

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 9. yılında Çorum'daki kabri b...
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 9. yılında Çorum'daki kabri b...
        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başı...
        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başı...
        Çorum'da istinat duvarından düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da istinat duvarından düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı
        Çorum'da hafif ticari araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 yaralı
        GÜNCELLEME - Çorum'da sarp arazide mahsur kalan kişi askeri helikopterle ku...
        GÜNCELLEME - Çorum'da sarp arazide mahsur kalan kişi askeri helikopterle ku...
        Çorum'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşı helikopterle kurtarmak için op...
        Çorum'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşı helikopterle kurtarmak için op...