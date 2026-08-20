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        Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu​​​​​​​'nun sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

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