Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı
Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.
Giriş: 03.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser taraması aracı, Bayat ilçesine getirilerek Bayat Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırıldı.
Bayat Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından araçta 3 gün içinde 60 kadında meme kanseri taraması yapıldı.
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