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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı

        Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Bayat'ta mobil kanser aracı ile kanser taraması yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde kadınlara kanser taraması gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser taraması aracı, Bayat ilçesine getirilerek Bayat Devlet Hastanesi bahçesinde konuşlandırıldı.


        Bayat Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından araçta 3 gün içinde 60 kadında meme kanseri taraması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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