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        Coğrafi işaret yolundaki Üyük sarımsağı aroması ve dayanıklılığıyla ilgi görüyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'un Üyük köyünde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescil süreci devam eden Üyük sarımsağı, yoğun aroması ve 1 yıla yaklaşan raf ömrü nedeniyle talep ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Coğrafi işaret yolundaki Üyük sarımsağı aroması ve dayanıklılığıyla ilgi görüyor

        KEMAL CEYLAN - Çorum'un Üyük köyünde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescil süreci devam eden Üyük sarımsağı, yoğun aroması ve 1 yıla yaklaşan raf ömrü nedeniyle talep ediliyor.

        Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Üyük köyünde yaklaşık 1000 dekarlık alanda sarımsak üretimi yapılıyor.

        Her yıl eylül-ekim döneminde toprağı sürerek ekime uygun hale getiren çiftçiler, yoğun el emeğiyle sarımsak tohumlarını toprakla buluşturuyor.

        Yaklaşık 10 ay süren zahmetli bakımla olgunlaşan sarımsak, hasat edilerek kurutulmak üzere depolara alınıyor.

        Üyük köyündeki hemen her evin bahçesinde bulunan depolarda iriliğine göre ayrıştırılarak salkım haline getirilen sarımsaklar, toptan ve perakende olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

        Mahsulün çoğunun henüz hasat edilmeden satıldığı köyde çiftçiler hasadın tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.


        Çorum Ticaret Borsasınca Üyük sarımsağının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruya ilişkin süreç devam ediyor.

        - "Türkiye'nin 81 iline sarımsak göndermek istiyoruz"

        Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, AA muhabirine, köyde uzun zamandır sarımsak yetiştirildiğini, atadan kalma tohumlarla sarımsak üretimini sürdürdüklerini söyledi.

        Üretimin her yıl arttığını belirten Yalvaç, "Bu yıl yaklaşık 1000 dekar alana sarımsak ekildi. Yağışların iyi olmasından dolayı verim de iyi. Bir dekardan 1300 kilograma kadar sarımsak alabiliyoruz." dedi.

        Üyük sarımsağı için coğrafi işaret tescili başvurusu yaptıklarını dile getiren Yalvaç, "Başvuru sürecimiz son aşamaya geldi, bitmek üzere. Tescilimiz olursa sarımsağımızı daha rahat pazarlarız. Dün 5 ilden arayan oldu. Türkiye'nin 81 iline sarımsak göndermek istiyoruz." diye konuştu.

        Yetiştirdikleri sarımsağın Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakla yarıştığını ifade eden Yalvaç, ürünlerinin diğer türlere göre daha aromalı olduğunu ve yaklaşık 1 yıl raf ömrü bulunduğunu dile getirdi.

        Yalvaç, Üyük sarımsağına İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerin yanı sıra Samsun, Çankırı gibi çevre illerden talep geldiğini söyledi.


        Sarımsak üretiminin yoğun emekle yapıldığını belirten Yalvaç, bir kilogram sarımsak üretiminin maliyetinin 60 liraya yaklaştığını ifade etti.

        - "Bu bizim ek işimiz değil tek işimiz"

        Köyde uzun süredir sarımsak üretimi yapan Mehmet Erdem de bu yıl yaklaşık 15 dekar alanda sarımsak ektiğini, ortalama 1000 kilogram olan yıllık verimin bu yıl yağışların etkisiyle 1300 kilograma kadar yükseldiğini dile getirdi.

        Erdem, Üyük sarımsağının diğer türlerden ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

        "Üyük sarımsağı artık tüketiciler tarafından onaylandı. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Çok yüksek aroması var, raf ömrü çok uzun. Köyümüzün havası, suyu, rakımı, belki bizim işçiliğimiz, sevgimiz sarımsağın kalitesini artırıyor. Bu bizim ek işimiz değil tek işimiz. Sarımsağımız şifa kaynağı. Üyük sarımsağımızın Taşköprü ya da diğer sarımsaklardan üstün olduğunu iddia etmiyorum ama en az o kadar değerli. Coğrafi işaret tescili başvurumuz oldu. Burada ölçümler yapıldı ve aroması, dayanıklılığı ve bize özel olduğu tespit edildi."

        Köyde sarımsak tarlalarında çalışan işçilerin çavuşu Bircan Özçelik de tohum ekiminden ürünün sökümüne, salkım haline getirilmesine kadar her aşamada kadınların çalıştığını dile getirerek, "15 senedir soğan, sarımsak üretimi yapıyoruz. Sarımsağı üretmesi kadar bağlaması da önemli. İyi bağlanırsa tüccar da ona göre alıyor. Küçükleri ayrı, büyükleri ayrı bağlıyoruz." dedi.



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