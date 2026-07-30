Çorum BİLSEM öğrencileri uluslararası bilim yarışmasında derece kazandı

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Çin'de düzenlenen China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) Bilim ve Teknoloji Festivali'nde çeşitli dereceler elde etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, danışman öğretmen Ünsal Berk rehberliğinde festivale katılan Çorum BİLSEM öğrencileri Ahmet Kayra Öz, Ahmet Haktan Aygüneş ve Beyzanur Berk, dünyanın 50 farklı ülkesinden genç bilim insanlarının yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.



Öğrenciler festivalde bilimsel araştırma, yenilikçilik ve teknoloji alanlarında projelerini uluslararası jüriye sundu.





Jüri değerlendirmesinin ardından Ahmet Kayra Öz Başkanlık Ödülü kategorisinde birincilik, Ahmet Haktan Aygüneş ise Yenilikçilik Ödülü kategorisinde ikincilik elde etti.



Açıklamada, Çorum BİLSEM'in bilimsel araştırma ve proje geliştirme alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil ettiği vurgulandı.

