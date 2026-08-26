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        Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:54 Güncelleme:
        Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda güncel test verisi bulunmayan futbolculara laktat ve sprint testleri uygulandı. Testte oyuncuların kan laktat seviyeleri ölçülerek aerobik ve anaerobik eşik değerleri belirlendi. Sprint testleriyle de futbolcuların sürat ve kuvvet performanslarına ilişkin veriler elde edildi.

        Ölçümlerde oyuncuların mevcut fiziksel performans düzeylerinin değerlendirilmesi yapıldı ve bireysel performans profilleri oluşturuldu.

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        Açıklamada, elde edilen verilerin, antrenman yoğunluklarının oyuncuların ihtiyaçlarına göre planlanmasında ve sezon içerisindeki fiziksel gelişimlerinin takip edilmesinde referans oluşturmasının hedeflendiği bildirildi.

        Laktat ve sprint testlerine katılmayan futbolcular, aynı program kapsamında saha çalışmalarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla devam etti. Günün saha çalışması, kaleli oyunla tamamlandı.

        Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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