Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
İlk kez yükseldiği Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı.
Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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