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        Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        İlk kez yükseldiği Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı. 

        Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenileme antrenmanı yaptı.

        Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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