Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İlk kez yükseldiği Süper Lig'de sezonun açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular bir günlük iznin ardından kulüp tesislerinde toplandı.

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