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        Çorum'da 2 okula uluslararası Yeşil Bayrak ödülü verildi

        Çorum'da 2 okul, Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 17:51 Güncelleme:
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        Çorum'da 2 okula uluslararası Yeşil Bayrak ödülü verildi

        Çorum'da 2 okul, Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların sonuç verdiği belirtildi.

        Açıklamada, Eko-Okullar Uluslararası Yeşil Bayrak Programı çerçevesinde iki yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda Osmancık Şehit Mustafa Ayna Anaokulu ile Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü aldığı ifade edildi.

        Okulların ödüllerini Ankara’da düzenlenen törende aldığı aktarılan açıklamada, geri dönüşüm, atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların başarıda etkili olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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