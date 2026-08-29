Çorum'da 30 Ağustos dolayısıyla bando ve mehteran konseri düzenlendi
Çorum'da Belediye Başkanlığı Bandosu ve Mehteran Takımı konser verdi.
Giriş: 29.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
Çorum'da Belediye Başkanlığı Bandosu ve Mehteran Takımı konser verdi.
Çorum Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Hanönü Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bando ve mehteran takımları marşlar seslendirdi.
Konserde vatandaşlar da bando ve mehteran ekiplerinin seslendirdiği marşlara eşlik etti.
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