Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı.

        Kale Mahallesi Aksaray 1. Sokak'ta akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada darbedilerek yaralanan C.Ç. (43) ile A.Ç. (40), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavga sırasında bir minibüsün camları ile yan aynalarının da kırıldığı belirlendi.

        Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri, boş bir arsaya atılmış 1 kurusıkı tabanca ile bıçak buldu. Ayrıca yol üzerinde tabancadan ateşlendiği değerlendirilen boş kovanlar tespit edildi.

        Kavgaya karıştığı belirlenen taraflar, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor

        Benzer Haberler

        Osmancık'ta açık hava sinema gecesinde "Yıldızlar da Kayar" filmi izlendi
        Osmancık'ta açık hava sinema gecesinde "Yıldızlar da Kayar" filmi izlendi
        Çorum'da alevlere teslim olan iki ev küle döndü
        Çorum'da alevlere teslim olan iki ev küle döndü
        Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı; 5 tutuklama
        Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı; 5 tutuklama
        Kargı'da ADEM kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi
        Kargı'da ADEM kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi