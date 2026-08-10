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        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateş açılması sonucu ağır yaralanan Coşkun Ç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kavgada bıçakla yaralanan Feryat Ç. ile darbedilerek yaralanan Doğan Ç. ve Samet Ç. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Feryat Ç. ile kaçan şüpheliler Ali Ç. ve Efe Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, Çorum Adliyesine sevk edildi.

        Şüphelilerin adliye binasına girişi sırasında polis ekipleri adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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