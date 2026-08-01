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        Çorum'da apartman dairesine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 03:46 Güncelleme:
        Çorum'da apartman dairesine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş edildi.


        Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde'de O.K'ye ait apartman dairesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, dairenin camlarının kırıldığı belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, binanın çevresinde çok sayıda boş kartuş bulundu.

        Şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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