Çorum'da asfalt yüklü tankerle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil ile asfalt yüklü tankerin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobil ile asfalt yüklü tankerin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 06 DYL 120 plakalı asfalt yüklü tanker, Çorum-Samsun kara yolu Palabıyık köyü kavşağında Ö.Ö'nün kullandığı 42 AAU 22 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden F.Ö, A.Ö. ve D.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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