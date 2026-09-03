Çorum'da çay yatağına devrilen hasta nakil aracındaki 5 kişi yaralandı

Yaralılardan N.K, daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan hastalar E.Y, N.A, T. A. ve N.K. yaralandı.

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