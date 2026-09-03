Çorum'da çay yatağına devrilen hasta nakil aracındaki 5 kişi yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastası taşıyan hasta nakil aracının çay yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde diyaliz hastası taşıyan hasta nakil aracının çay yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 19 AFM 754 plakalı diyaliz hastası nakil aracı, İskilip-Tosya kara yolu Kayakoparan Camisi yakınlarında yoldan çıkarak Meydan Çayı yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan hastalar E.Y, N.A, T. A. ve N.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan N.K, daha sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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