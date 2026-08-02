Çorum'da cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Çorum'da hakkında 3 suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Timleri, 3 dosyadan aranan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen Murat K'nin (50) Kale Mahallesi Ata 9. Sokak'taki bir ikamette saklandığını tespit etti.



Şüphelinin adresini fiziki ve teknik takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla kapısını kırarak girdikleri evde Murat K'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramalarda 1601 sentetik uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira ile bir cep telefonu ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

