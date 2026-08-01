Çorum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Musular köyünde İbrahim Kuser'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle yangın Hamdi Kuser'e ait eve sıçradı.



İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İskilip Belediyesi ile çevre ilçelerden köye giden itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

