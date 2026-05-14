        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Ortak Sahne Gösterisi" düzenlendi

        Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim okullarınca "Ortak Sahne Gösterisi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 14:25 Güncelleme:
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda yapılan etkinlikte Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri konser verdi.

        Gösteriler kapsamında 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri mehteran gösterisi, "Üsküdar'a giderken" oyunu ve defile sunarken, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Karagöz-Hacivat gösterisi, dans, şiir, zeybek ve şarkı performansları sergiledi.

        Çorum Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri "Balta balta" ve "Edalı modalı yar", Şirinler Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri ise "Baby shark”, "Kırk ayak" ve "Heykel" gösterilerini sundu.

        Programda ayrıca Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri bayrak rondu ve bayrak ritim gösterileri gerçekleştirirken, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kafkas halk oyunları ve vals gösterisiyle sahne aldı.

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, program sonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin azim ve başarılarının toplum açısından büyük değer taşıdığını belirterek, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

        Programa Vali Yardımcısı Mercan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Lemina'ya yeni sözleşme!
