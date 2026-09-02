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        Çorum'da "Geleceğin Mirası: Oba'dan İklime Çocuk Şurası ve Yeşil Dönüşüm Festivali" yapıldı

        Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Geleceğin Mirası: Oba'dan İklime Çocuk Şurası ve Yeşil Dönüşüm Festivali", 3 ilden 60 çocuğun katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Çorum'da "Geleceğin Mirası: Oba'dan İklime Çocuk Şurası ve Yeşil Dönüşüm Festivali" yapıldı

        Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Geleceğin Mirası: Oba'dan İklime Çocuk Şurası ve Yeşil Dönüşüm Festivali", 3 ilden 60 çocuğun katılımıyla yapıldı.

        Festival kapsamında Çorum, Ankara ve Çankırı çocuk hakları il komitelerinden yaklaşık 60 çocuk, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde bir araya geldi.

        Burada çocuklar, "Gelenekselden geleceğe tohum topu ekimi" etkinliğinde yüzlerce lale tohumunu, Hattuşa Antik Kenti'nin girişinde toprakla buluşturdu.

        Boğazkale Kaymakam Vekili Uğur Çitci ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da çocuklarla birlikte tohum dikti.

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        Ardından çocuklar, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, bir dönem Hitit medeniyetine de başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti'ni gezdi.

        Etkinlik kapsamında, küresel iklim krizinin çocuklar üzerindeki etkileri ve bu etkilerden korunmaya yönelik önerileri içeren "Çocuk iklim bildirisi", antik kentin Aslanlı Kapı bölümünde kamuoyu ile paylaşıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde, kasım ayında Antalya'da yapılacağını söyledi.

        Çocukların da konferansa ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katılmasını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde projelerin hayata geçirildiğini belirten Aydın, "Çevre bilincini bütün çocuklara yaymak, onlara güzel bir dünya bırakmak ve çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda yetişmesini sağlamak amacıyla bu etkinlikleri yapıyoruz. Yapacağımız her şey insana değer katan, hem de çocuklarımızın geleceğini teminat altına alan çalışmalardır. Bu çalışmanın ilimiz, ülkemiz ve dünyadaki bütün insanlara fayda sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

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        Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise çocuklar, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın konuğu oldu.

        Vali Çalgan, Çorum Belediyesi Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin çocuklar ve çocukların geleceği için verimli olmasını temenni etti.

        Çocukları, insanlığın geleceği ile ilgili önemli bir konuda sorumluluk üstlenmelerinden dolayı tebrik eden Çalgan, herkesin bu tür çalışmalarda yer alması gerektiğini belirtti.

        Ardından Vali Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, çocuklarla birlikte festival anısına pasta kesti.

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        Festivalin son bölümünde ise çocuklar, üzerine iklim ve doğa için temennilerini yazdıkları renkli kağıtları, Vali Çalgan ve protokol üyelerinin yardımıyla, "Geleceğe sözümüz var ağacı"na astı.

        Festival kapsamında yapılan etkinliklerin, COP31'de diğer katılımcılarla paylaşılacağı bildirildi.

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