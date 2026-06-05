Çorum'da gölete giren genç boğuldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde gölete giren 22 yaşındaki genç boğuldu. Arkadaşlarıyla Hoşur Göleti'ne giden Serkan Buğdaylı suya girdi. Bir süre sonra Buğdaylı'nın sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Buğdaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Buğdaylı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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