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        Çorum'da gölete giren genç boğuldu

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde gölete giren 22 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:59 Güncelleme:
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        Çorum'da gölete giren genç boğuldu

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde gölete giren 22 yaşındaki genç boğuldu.

        Arkadaşlarıyla Hoşur Göleti'ne giden Serkan Buğdaylı suya girdi.


        Bir süre sonra Buğdaylı'nın sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Buğdaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Buğdaylı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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