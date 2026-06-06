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        Çorum'da güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çatıya çıkan kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, güneş enerjisi sistemini tamir etmek için evinin çatısına çıkan 66 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Çorum'da güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çatıya çıkan kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, güneş enerjisi sistemini tamir etmek için evinin çatısına çıkan 66 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şakir Akgül, arıza yapan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısına çıktı.

        Bir süre sonra komşuları Akgül'ün çatıda hareketsiz halde bulunduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan sağlık ekipleri, Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Akgül'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince çatıdan indirildi.

        Akgül'ün komşusu Selahattin Tarlabaz, AA muhabirine, olayı mahalledeki çocukların fark ettiğini belirterek, "Çocuklar bana, 'Çatıda bir amca yatıyor' diye haber verdi. Daha sonra eşine seslendiler ancak duymadı. Ben de çatıya çıktım. Yanına gittiğimde yüzü ve elleri morarmıştı. Başında da bir iz vardı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Maalesef Şakir amcayı kurtaramadık. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



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