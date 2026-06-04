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        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi

        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi

        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli çalışmaları kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harezmi Eğitim Modeli ile öğrencilerin bilgisayar, fen ve matematik, sosyal bilimler ile sanat ve tasarım ile spor bilimlerini bir araya getirerek hayatın içinden sorunlara yenilikçi çözümler üretmesi amaçlandı.

        1 koordinatör, 22 okul, 23 ekip, 81 öğretmen ve 404 öğrencinin katkısıyla düzenlenen şenlikte sergilenen projelerle öğrenciler takım çalışması, eleştirel düşünme ve üretim becerilerini ortaya koydu.

        Şenliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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