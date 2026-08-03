Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Kapaklı 62. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Suriye uyruklu A.H. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Yaralı halde olay yerinden kaçan A.H, Kapaklı 1. Cadde üzerinde bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na sığınarak yardım istedi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.H, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya karıştıkları tespit edilen E.D, M.F, B.C.Ş. ve M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        İşte 2 bin 500 yıllık Lidyalı genç
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Aidat borcu cinayeti! Tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Çorum'da köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
        Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
        Çorum'da cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
        Çorum'da cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Osmancık'ta açık hava sinema gecesinde "Yıldızlar da Kayar" filmi izlendi
        Osmancık'ta açık hava sinema gecesinde "Yıldızlar da Kayar" filmi izlendi
        Çorum'da alevlere teslim olan iki ev küle döndü
        Çorum'da alevlere teslim olan iki ev küle döndü