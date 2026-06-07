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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.H. idaresindeki 19 TS 288 plakalı otomobil ile N.Ö'nün kullandığı 19 AHB 031 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolu Dalgıçlar Çiftliği yakınında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki S.Ş, N.Ş, A.Ö. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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