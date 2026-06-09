Çorum'da istinat duvarından düşen araçtaki 2 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Hastane Kavşağı yakınlarında istinat duvarından yan yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.Y, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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