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        Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Çorum'da izinsiz kazı yapan 5 şüpheli tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

        Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Büyüksöğütözü köyü yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56) gözaltına alındı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde jeneratör, elektrikli beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri ve yakıt ele geçirildi.

        Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda izinsiz kazıya katıldıkları belirlenen A.K. (59) ile A.E.C. de (38) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 3 yeraltı görüntüleme cihazı, yılan kamera, 3 el telsizi, 3 jeneratör, 2 beton kırıcı ile 150 mermi ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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