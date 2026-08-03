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        Çorum'da köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin sahipsiz köpeğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Çorum'da köpeğe çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da motosikletin sahipsiz köpeğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        K.A. idaresindeki 19 AGD 407 plakalı motosiklet, Çorum-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde aniden yola çıkan sahipsiz köpeğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan H.Ö. yaralandı.

        Kazada sahipsiz sokak köpeği ise telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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