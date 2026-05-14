Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Çorum'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Çorum'da Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı" düzenlendi

        Çorum'da Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Fuarı düzenlendi.

        Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen fuarda meslek lisesi öğrencileri, okullarında yaptıkları ürünleri ve bölümlerini tanıttı.

        Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, burada yaptığı konuşmada, fuarın gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri açısından bir avantaj olduğunu söyledi.

        Mercan, "Fuarda gençlerimizin geleceğin meslekleriyle tanışmaları, sanayiciliğin ve sanayinin eğitimle bütünleşmesi noktasında çok önemli." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli de mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin geleceğinde stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

        Mesleki eğitim anlayışının bilgiyi üretime, emeği değere dönüştürdüğü dile getiren Nedirli, "Meslek liselerimiz artık sadece diploma veren değil düşünen, tasarlayan, uygulayan, çözüm üreten ve hayata hazır bireyler yetiştiren eğitim kurumlarıdır." diye konuştu.

        Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise il genelinde 23 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 7 çok programlı Anadolu lisesi ve 8 mesleki eğitim merkezi (MESEM) olmak üzere toplam 38 mesleki ve teknik eğitim kurumu bulduğunu anlattı.

        Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 5 bin 317, MESEM'lerde ise 3 bin 286 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Çağlar, şunları kaydetti:

        "Bugün fuar alanımızda merkezdeki 13 meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezimiz yer almaktadır. Öğrencilerimizin teknoloji, üretim, gastronomi, robotik ve kültürel alanlardaki çalışmaları sizlerle buluşacaktır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizi fuar alanımızı ziyaret ederek mesleki eğitimi yerinde tanımalarını hedeflemekteyiz."

        Konuşmaların ardından 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi, Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise "Ahilik pabuç atma” draması ve kuşak bağlama töreni gerçekleştirildi.

        Ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Arakçi'den BAE'ye sert tepki
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı

        Benzer Haberler

        Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Ortak Sahne Gösterisi" düzenlendi
        Çorum'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Ortak Sahne Gösterisi" düzenlendi
        AFAD'dan itfaiye personeline eğitim
        AFAD'dan itfaiye personeline eğitim
        Oğuzlar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Oğuzlar'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        Geleceğin bilim insanları projelerini sergiledi
        Geleceğin bilim insanları projelerini sergiledi
        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil takla attı: 5 yaralı
        Çorum'da otomobil takla attı: 5 yaralı