Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar cübbe giyip kep taktı

        Çorum'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar cübbe giyip kep taktı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde halk eğitim merkezi (HEM) tarafından açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar cübbe giyip kep taktı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde halk eğitim merkezi (HEM) tarafından açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Osmancık HEM'de gerçekleştirilen törende, kursa katılan 14 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerden 2'si birinci kademe, 12'si ise ikinci kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazandı.

        İlçeye gelin olarak gelen 5 yabancı uyruklu kadın da Türkçe ile okuma yazma öğrenmek amacıyla kursa katıldı.

        Belgeler, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık HEM Müdürü Bayram Çıplak ve öğretmen Mehtap Demir tarafından verildi.

        Cübbe giyip kep takan kursiyerler, daha sonra mezuniyet pastası kesti.

        Kursiyerlerden Feride Özbey, 56 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çalışmak zorunda olduğum için bu zamana kadar okuma yazma belgesi alamadım. Gece kurslarına katılmak istedim, ona da katılamadım. Nasip bu seneyeymiş." dedi.

        Hatice Suat da okuma yazma öğrendiği için kendini çok şanslı hissettiğini, adeta hayatının değiştiğini söyledi.

        Sürücü belgesi alamadığı için ikinci kademe okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Semra Soruklu ise en büyük hayalinin ehliyet almak olduğunu dile getirdi.

        Irak uyruklu Rüveyda Kocakuzgun da ülkesinde mühendislik fakültesini bitirdiğini ancak Türkçe okuma yazma bilmemekten kaynaklı zorluklar yaşadığını anlattı.

        İranlı Sakineh Bahari de kurs boyunca öğretmenlerinin kendilerine büyük destek verdiğini kaydetti.

        Suriye'den gelen Huriye Çırlan ise hem Türkçe'yi hem de okuma yazmayı öğrendiğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Sağanak tarım arazilerini vurdu, yol sel sularıyla kapandı
        Sağanak tarım arazilerini vurdu, yol sel sularıyla kapandı
        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi
        Çorum'da Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu şenliği düzenlendi
        Çorum'da sağanak
        Çorum'da sağanak
        Çorum'da "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği" başladı
        Çorum'da "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği" başladı
        İskilip'te Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        İskilip'te Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Bayat'ta "Doğada Güçlenen Bağlar" Projesi için protokol imzalandı
        Bayat'ta "Doğada Güçlenen Bağlar" Projesi için protokol imzalandı