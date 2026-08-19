Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da rüzgarın devirdiği çam ağacı park halindeki araçlara zarar verdi

        Çorum'da rüzgarın devirdiği çam ağacı park halindeki araçlara zarar verdi

        Çorum'da rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, park halindeki araçlara zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Çorum'da rüzgarın devirdiği çam ağacı park halindeki araçlara zarar verdi

        Çorum’da rüzgarın etkisiyle devrilen çam ağacı, park halindeki araçlara zarar verdi.

        Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak’ta, yıkımı tamamlanan Hasan Paşa Semt Polikliniği'nin bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

        Ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobil ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan ambulans ve hizmet aracı zarar gördü.

        Devrilen ağaç nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Kasımpaşa mesaisini sürdürdü
        Çorum FK, Kasımpaşa mesaisini sürdürdü
        Çorum'da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç yola devrildi
        Çorum'da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç yola devrildi
        Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da kan bağışı kampanyası
        Çorum'da kan bağışı kampanyası
        Çorum FK'da hedef 3 puan
        Çorum FK'da hedef 3 puan
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı