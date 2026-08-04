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        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        Adnan A. yönetimindeki 05 LH 043 plakalı kamyon, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu ilçesi yakınlarında Özgür I'nın kullandığı 61 AEM 128 kupa plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyon sürücüsü Adnan A. yaşamını yitirdi, kamyonda bulunan Okan E. ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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