Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.





Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.





Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 55 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.





Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



