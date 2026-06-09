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        Dodurga Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Dodurga Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Dodurga Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi, merkezin binasında gerçekleştirildi.

        Serginin açılış kurdelesi, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru tarafından kesildi.

        Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler, geleneksel el nakışları ile ahşap ürünler ile gıda ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Davetliler, stantları gezerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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