Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Kaloyan Balabanov'u transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, smaçör Kaloyan Balabanov ile sözleşme imzaladı. Kulübün açıklamasında, 27 yaşındaki Bulgar oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Balabanov'un Avrupa tecrübesinin Sungurlu Belediyespor'un Efeler Ligi'nde vereceği mücadeleye katkı sağlayacağı vurgulandı.

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