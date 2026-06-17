Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri GÜNCELLEME - Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

        GÜNCELLEME - Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

        Çorum'da 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

        Çorum'da 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

        Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüphelilerden 3'ünün evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenildi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin dairede yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


        Şüpheliler B.A, A.T. ve E.A, olay sırasında kırılan cam nedeniyle elinden yaralanan S.T'yi götürdükleri hastanede gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe konut ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

        Yaralı S.T'nin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

        Öte yandan, şüphelilerin daireye girdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Çorum'da bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü
        Çorum'da bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü
        Mecitözü HEM'den kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği
        Mecitözü HEM'den kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği
        Miras kalan aracın devrini yasal sürede yapmadan trafiğe çıkan sürücüye cez...
        Miras kalan aracın devrini yasal sürede yapmadan trafiğe çıkan sürücüye cez...
        Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
        Eve giren yılanı itfaiye yakaladı
        Sungurlu'da içme suyu şebeke hattı çalışmaları sürüyor
        Sungurlu'da içme suyu şebeke hattı çalışmaları sürüyor
        İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı
        İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da başladı