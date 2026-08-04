Kargı'da sebze üretim alanlarında kontroller yapıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde örtü altı ve açık alanda sebze üretimi yapılan işletmeler incelendi.
Çorum'un Kargı ilçesinde örtü altı ve açık alanda sebze üretimi yapılan işletmeler incelendi.
Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında sebzelerin gelişim durumu, yetiştiricilik uygulamaları, sulama ve gübreleme süreçleri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile üretim alanlarının genel durumu değerlendirildi.
Denetim ve ziyaretlerde üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar değerlendirilirken, üreticiler bitki sağlığı, verimlilik ve doğru üretim teknikleri konularında bilgilendirildi.
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