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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Çalgan, Kazakbaev'i Çorum Valiliği bahçesinde karşıladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Kazakbaev, ardından Çalgan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut iş birliği alanlarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Kazakbaev'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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