Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Çorum Valisi Çalgan'ı ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Çalgan, Kazakbaev'i Çorum Valiliği bahçesinde karşıladı.



Valilik şeref defterini imzalayan Kazakbaev, ardından Çalgan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut iş birliği alanlarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.



Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Büyükelçi Kazakbaev'e teşekkür etti.

