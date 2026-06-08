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        Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.


        Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışı merken binasında gerçekleştirldi.


        Serginin açılış kurdelesini Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu'nun kesti.

        Kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergide el açımı yufka ekmek çeşitleri, unlu mamuller, el işi ürünleri, geleneksel el nakışları ve ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

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