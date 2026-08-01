Osmancık'ta açık hava sinema gecesinde "Yıldızlar da Kayar" filmi izlendi

Osmancık Belediyesince düzenlenen Açık Hava Sinema ve Konser Geceleri etkinliğinde, ilçede çekimleri gerçekleştirilen "Yıldızlar da Kayar" filmi vatandaşlarla buluştu.



Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Osmancık’ta çekilen ve ilçeden vatandaşların da rol aldığı film, açık havada izlendi.



Etkinlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte yaz akşamını sinema gösterimiyle geçirirken, Osmancık Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema ve Konser Geceleri’nin önümüzdeki günlerde farklı etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

