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        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu ile sözleşme yeniledi

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu ile sözleşme yeniledi

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

        Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki pasörün bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği belirtildi.

        Kantarcıoğlu'nun, kulübün geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta pay sahibi olduğu aktarılan açıklamada, Efeler Ligi'nde mücadele edilecek ilk sezon öncesi kadronun büyük ölçüde korunduğu, yeni transferlerle güçlü bir yapı oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

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