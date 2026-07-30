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        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ümit Demir'i transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ümit Demir'i transfer etti

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, libero Ümit Demir ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki oyuncunun transferiyle Sungurlu Belediyespor'un savunma hattının güçlendiği bildirildi.

        Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiği aktarılan açıklamada, Ümit Demir'in yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağı vurgulandı.

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