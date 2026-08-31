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        Sungurlu'da Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, konser ve toplu açılış töreni ile kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Sungurlu'da Büyük Zafer'in 104. yılı kutlandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, konser ve toplu açılış töreni ile kutlandı.

        Sungurlu Belediyesince düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak, Çorum FK'nin Süper Lig'e yükselmesinden ötürü oluşturulan Arca Çorum FK Sokağı ile "Anadolu'nun Yükselen Gücü Sungurlu" kavşağı için açılış kurdelesi kesildi.

        Açılış programlarının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Özgür Can Çoban konseriyle devam etti. Çoban ve orkestrasının seslendirdiği türkülere vatandaşlar eşlik etti.

        Sungurlu Belediye Başkanı Başkanı Muhsin Dere, konserin ardından Çoban'a Arca Çorum FK forması hediye etti.

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        Dere, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilçede birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını söyledi.

        Açılışı gerçekleştirilen projelerin Sungurlu'nun sosyal, sportif ve kentsel kimliğine değer katacağını belirten Dere, "Bu anlamlı günü böylesine güzel bir organizasyonla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadık. Konserimize katılarak Zafer Bayramı coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başta kıymetli sanatçımız Özgür Can Çoban ve orkestrası olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum." dedi.

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        Programa, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Başkanı Abdullah Güdek, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Etem Alaf ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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