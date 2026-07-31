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        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.

        Mahmut V'ye ait Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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