Başkan Çavuşoğlu, Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi inşaatını inceledi 69 yıllık spor hafızası modern bir kompleksle geleceğe taşınıyor

Denizli’de 69 yıllık Merkez Kapalı Spor Salonu’nun yerine inşa edilen Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi’nde çalışmalar hızla sürüyor. İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tesisin gençler için eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getireceğini vurguladı.

Denizli spor tarihinin hafızasında önemli bir yere sahip olan 69 yıllık Merkez Kapalı Spor Salonu’nun kapsamlı dönüşüm projesi kapsamında yıkılmasının ardından, yerine yapılacak dev kompleksin temel atma töreni geçtiğimiz ay içerisinde yapılmıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmaları devam eden Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi şantiyesini ziyaret ederek gelinen son durumu yerinde inceledi.

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Başkan Çavuşoğlu’nun saha incelemesine; Merkezefendi Belediye Başkanvekili Osman Bartal, Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz da eşlik etti. Projenin ilerleyişi hakkında bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, tesisin tamamlandığında kentin gençlik ve spor altyapısına büyük güç katacağını belirtti.

Sadece bir spor tesisi olarak değil, çok yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlanan kompleks; zengin donatılarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında tesis bünyesinde: 649 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, modern ekipmanlarla donatılacak fitness salonu, gençlerin eğitimine katkı sunacak 24 adet derslik, sosyal ve kültürel etkileşimi artıracak 280 metrekarelik kitap kafe yer alacak.

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İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlere yönelik yatırımların artarak süreceğinin altını çizerek, "Eğitimi, sporu ve sosyal yaşamı bir araya getirecek bu kompleksle; gençlerimizin öğrenebileceği, spor yapabileceği ve kendini geliştirebileceği alanları çoğaltmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.