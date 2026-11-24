Denizli merkezli 19 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ARPA" isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, ARPA isimli suç örgütünün 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve soruşturma kapsamında yaklaşık 12 milyar lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiğini bildirmiş, 3 örgüt lideri, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan 127 şüpheliye yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere 89 şüphelinin yakalandığını, 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.