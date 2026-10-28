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        Denizli Valisi Köşger'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Denizli Valisi Köşger'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Köşger, mesajında Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin ortak iradesi ve fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet'in milli birlik ve beraberliğin, bağımsızlığın ve ortak geleceğin en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Köşger, Cumhuriyet'i korumanın, değerlerini yaşatmanın ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde emanet etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

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        Köşger, Cumhuriyet'in temsil ettiği bağımsızlık ve adalet anlayışıyla Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında, zulmün karşısında durmaya ve başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında mağduriyet yaşayan milletler için umut olmaya devam edeceğini ifade etti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının tarihsel birikim ve milli iradenin geleceğin hedefleriyle buluşturulduğu yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu aktaran Köşger, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda devletimizin gücünü, milletimizin refahını ve ülkemizin uluslararası alandaki konumunu daha da ileriye taşımak, milli birlik ve beraberliğimizi daim kılmak temel sorumluluğumuzdur. İstiklal Harbi'nden devraldığımız bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak suretiyle Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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        Milletin tarih boyunca birlik ve beraberliğinden aldığı güçle kaderine yön verdiğini belirten Köşger, Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un fethine, Çanakkale ve Milli Mücadele'den 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte ortaya konulan iradenin, bu mirasın en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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