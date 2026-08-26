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        Denizli'de bir kişinin demir sopayla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Denizli'de bir kişinin demir sopayla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kıralan Mahallesi'nde dün Murat Bilgihan'ın (51) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı H.A. (24) ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen kardeşi Z.A. (20) ile yakınları S.A'nın (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Çivril ilçesinde dün Murat Bilgihan ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.A'nın demir sopayla vurduğu Bilgihan, hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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