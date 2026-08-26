Denizli'de bir kişinin demir sopayla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kıralan Mahallesi'nde dün Murat Bilgihan'ın (51) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı H.A. (24) ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen kardeşi Z.A. (20) ile yakınları S.A'nın (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı kişiyi demir sopayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlı tutuklandı.

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