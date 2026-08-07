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        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Karşıyaka Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangına 1 helikopter, 9 arazöz, 2 iş makinesi ve 85 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


        Yangında herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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