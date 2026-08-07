Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karşıyaka Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 9 arazöz, 2 iş makinesi ve 85 personelin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediği bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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