Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de kaçırdıkları kişilerin paralarını gasbettikleri iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de kaçırdıkları kişilerin paralarını gasbettikleri iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de kaçırdıkları kişileri darbedip tehdit yoluyla paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Denizli'de kaçırdıkları kişilerin paralarını gasbettikleri iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de kaçırdıkları kişileri darbedip tehdit yoluyla paralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişileri zorla kaçırarak ıssız alanlara götürdükten sonra darbedip tehdit yoluyla paralarını aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birinin kar maskesiyle gece saatlerinde bir evin çevresinde el feneriyle dolaşarak keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Nijer'de silah sesleri
        Nijer'de silah sesleri
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"

        Benzer Haberler

        Buldanlı kadınlar kışlık gıda hazırlıklarına başladı
        Buldanlı kadınlar kışlık gıda hazırlıklarına başladı
        Sırıtarak girdiği adliye binasından tutuklanarak çıktı Kaçırdıkları kişiler...
        Sırıtarak girdiği adliye binasından tutuklanarak çıktı Kaçırdıkları kişiler...
        Başkan Erdoğan; "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin zaferidir"
        Başkan Erdoğan; "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin zaferidir"
        Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu, "30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu...
        Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu, "30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu...
        Denizli'de ovalık alanda yangın paniği
        Denizli'de ovalık alanda yangın paniği
        Denizli Basket'e Finlandiyalı forvet
        Denizli Basket'e Finlandiyalı forvet