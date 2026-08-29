Denizli'de kaçırdıkları kişilerin paralarını gasbettikleri iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden birinin kar maskesiyle gece saatlerinde bir evin çevresinde el feneriyle dolaşarak keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişileri zorla kaçırarak ıssız alanlara götürdükten sonra darbedip tehdit yoluyla paralarını aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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