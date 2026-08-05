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        Denizli'de leblebi ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı

        Denizli'de leblebi ihracatının geliştirilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Denizli'de leblebi ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı

        Denizli'de leblebi ihracatının geliştirilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Denizli Ticaret Borsasından (DTB) yapılan açıklamaya göre, toplantı DTB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


        Toplantıda konuşan DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli leblebisinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşınması için kurumlar arası işbirliğinin önemini anlattı.

        Üreticilere yerinde hizmet sunulması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli Denizli leblebisinin marka değerinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu belirten Tefenlili, uluslararası fuarlara katılımın artırılması, yabancı alım heyetleriyle ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve başta Bulgaristan ile Balkan ülkeleri olmak üzere yeni pazarlara yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

        Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da üreticilerin uluslararası pazarlara açılma sürecinde eğitim, dış ticaret ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise "model fabrika" uygulamasıyla üretim süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, leblebi üreticilerinin de bu imkanlardan yararlanarak rekabet gücü ve ihracat kapasitesini artırabileceklerini kaydetti.

        Toplantının sonunda uluslararası hedef pazarların belirlenmesi, ürün geliştirme projelerinden yararlanılması, ihracat eğitimlerinin geliştirilmesi, destek mekanizmalarının etkin kullanılması ve Denizli leblebisinin glutensiz özelliğinin belgelendirilmesine yönelik çalışmaların yol haritasına dahil edilmesi kararlaştırıldı.

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